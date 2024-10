Non riconosciuti i sintomi della miocardite Morte dell’attrice Francesca Carocci indagati due medici

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è chiuso il primo capitolo sulla triste storiaemergente, morta lo scorso marzo. A scriverla sono i magistratiprocura di Roma. L’attrice si era recata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital lamentando dolori al petto e malessere generale. Era stata visitata e sottoposta a elettrocardiogramma di routine, per iin turno, tuttavia, non c’erano segnali preoccupanti ed era stata dimessa poco dopo. >> Terrore in volo, il pilota si sente male e muore: cosa è successo “All’arrivo in pronto soccorso la paziente presentava solo alcuni parametri minimamente alterati ma non chiaramente indicativi di un danno cardiaco in atto”, scrive l’ospedale nella sua memoria difensiva.