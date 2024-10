Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. L’Unrwa lancia l’allarme e chiede a Israele di evitare un massacro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. L’ha detto l’alto commissario dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, secondo cui nella Striscia “non c’è fine all’inferno” perché non c’è nessun posto sicuro nel territorio palestinese in cui rifugiarsi. Lazzarini ha spiegato che molte persone nel nord di Gaza, in particolare nel campo profughi di Jabalia, il più grande degli otto campi profughi urbani storici della Striscia, ora si rifiutano di rispettare gli ordini di evacuazione israeliani che dicono loro di andare verso sud. L’esercito israeliano ha circondato Jabalia da domenica, così come altri quartieri vicini, ordinando ai residenti di fuggire verso la cosiddetta “zona umanitaria” di al-Mawasi, nonostante sia stata presa di mira da attacchi aerei israeliani mortali e sia gravemente sovraffollata. Lanotiziagiornale.it - Nel nord della Striscia di Gaza ci sono 400mila persone intrappolate. L’Unrwa lancia l’allarme e chiede a Israele di evitare un massacro Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Neldici. L’ha detto l’alto commissario dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, secondo cui nella“non c’è fine all’inferno” perché non c’è nessun posto sicuro nel territorio palestinese in cui rifugiarsi. Lazzarini ha spiegato che molteneldi, in particolare nel campo profughi di Jabalia, il più grande degli otto campi profughi urbani storici, ora si rifiutano di rispettare gli ordini di evacuazione israeliani che dicono loro di andare verso sud. L’esercito israeliano ha circondato Jabalia da domenica, così come altri quartieri vicini, ordinando ai residenti di fuggire verso la cosiddetta “zona umanitaria” di al-Mawasi, nonostante sia stata presa di mira da attacchi aerei israeliani mortali e sia gravemente sovraffollata.

