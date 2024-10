Terzotemponapoli.com - Negri: “Il Napoli ha avuto una scossa forte dopo Verona”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marco, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Mi aspetto molto da entrambi gli scozzesi del, anche da Gilmour che è un ottimo calciatore: ai Rangers abbiamo convissuto per un periodo ed era già considerato una stella nascente. Può anche giocare con Lobotka e sarà importante nella stagione del. McTominay se continua così sarà l’acquisto più importante per la stagione azzurra e del mercato di serie A: giocatore box to box in grado di fare gol. Gilmour solo centrale? No, può giocare anche a destra o sinistra, ma era più adatto in questo al gioco di De Zerbi piuttosto che a quello di Conte, che chiede maggiori strappi e un maggiore dispendio energetico sulle fasce. Quando si ha il predominio, è una prima scelta, se si devono fare corse può entrare molto bene a gara in corso.