Napoli, tentativo di furto per Juan Jesus: «Non mi sentirò mai più al sicuro in questa città» – VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La denuncia di Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, dopo il tentativo di furto alla sua automobile. Tutti i dettagli in merito Attraverso un VIDEO sul proprio profilo Instagram, Juan Jesus ha denunciato il tentativo di furto della sua automobile a Napoli. Il difensore brasiliano ha infatti trovato il suo SUV con i finestrini rotti Calcionews24.com - Napoli, tentativo di furto per Juan Jesus: «Non mi sentirò mai più al sicuro in questa città» – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La denuncia di, difensore centrale del, dopo ildialla sua automobile. Tutti i dettagli in merito Attraverso unsul proprio profilo Instagram,ha denunciato ildidella sua automobile a. Il difensore brasiliano ha infatti trovato il suo SUV con i finestrini rotti

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sicurezza zero - fate vomitare” - shock a Napoli : tentativo di furto dell’auto per l’azzurro – VIDEO - itJuan Jesus si è lasciato andare anche a uno sfogo, inevitabile considerando la gravità di quanto accaduto. Le immagini raccapriccianti sono state pubblicate immediatamente dal centrale brasiliano, che si è lasciato andare anche a uno sfogo che in pochi minuti ha fatto il giro della rete. Attimi ... (Spazionapoli.it)

“Pedinato per un mese - fate vomitare” - shock a Napoli : tentativo di furto dell’auto per l’azzurro – VIDEO - Che brutta sensazione, fate vomitare”. Il video lascia tutti di stucco: sono evidenti i segni di effrazione, così come è altrettanto comprensibile lo stato d’animo del calciatore, il cui risveglio è stato turbato da un episodio che è da condannare. Unanime la condanna da parte dei tifosi, che ... (Spazionapoli.it)

Tentativo di furto in casa di un disabile - ladri in fuga dopo l’allerta - I malviventi, convinti di poter agire in silenzio, sono penetrati all'interno dell'abitazione, orientandosi immediatamente alla ricerca di denaro e gioielli. Parallelamente a questo incidente, sono. . Mentre i ladri stavano ispezionando un armadio nella camera da letto con l’ausilio di torce, sono ... (Abruzzo24ore.tv)

Albano (Roma) - accoltellato in strada dopo un tentativo di furto - Ad Albano, cittadina a sud della provincia di Roma, un probabile tentativo di furto ha rischiato di finire il tragedia. Immediatamente dopo aver aver finto di procedere con […] The post Albano (Roma), accoltellato in strada dopo un tentativo di furto appeared first on L'Identità. Nel tardo ... (Lidentita.it)

Tentativo di furto a casa di Roberto D’Aversa - il tecnico dell’Empoli : “Un momento difficile - ma è alle spalle” - Grazie alle forze dell’ordine, agli empolesi e allo straordinario amore della mia famiglia. Rientrando a casa, il tecnico ha trovato la serratura della sua abitazione scassinata. L’allenatore dell’Empoli, Roberto D’Aversa conferma di aver subìto un tentativo di furto nella sua abitazione in ... (Sportface.it)