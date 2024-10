Napoli: servizio di controllo straordinario dei Carabinieri. Denunce e sequestri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Napoli. Durante le operazioni di controllo sequestrata droga. Denunciati tre parcheggiatori abusivi ed elevate 26 sazioni ad altrettanti autisti. Si concluso ieri nel primo pomeriggio il servizio di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli nel quartiere Ponticelli. I Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, supportati dai militari del nucleo radiomobile e del reggimento Campania, hanno identificato 162 persone di cui 78 pregiudicati. Controllati 106 veicoli con 5 mezzi sequestrati. Durante le diverse perquisizioni effettuate i militari hanno setacciato le aree comuni condominiali e rinvenuto quasi 150 grammi di sostanza stupefacente. Denunciati tre parcheggiatori abusivi e contravvenzionati 26 autisti indisciplinati per un totale di 27mila euro. Puntomagazine.it - Napoli: servizio di controllo straordinario dei Carabinieri. Denunce e sequestri Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024). Durante le operazioni disequestrata droga. Denunciati tre parcheggiatori abusivi ed elevate 26 sazioni ad altrettanti autisti. Si concluso ieri nel primo pomeriggio ildidel territorio da parte deidel comando provinciale dinel quartiere Ponticelli. Idella compagniaPoggioreale, supportati dai militari del nucleo radiomobile e del reggimento Campania, hanno identificato 162 persone di cui 78 pregiudicati. Controllati 106 veicoli con 5 mezzi sequestrati. Durante le diverse perquisizioni effettuate i militari hanno setacciato le aree comuni condominiali e rinvenuto quasi 150 grammi di sostanza stupefacente. Denunciati tre parcheggiatori abusivi e contravvenzionati 26 autisti indisciplinati per un totale di 27mila euro.

