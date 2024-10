Anteprima24.it - Napoli, il doppio sogno di Kvaratskhelia: “Voglio Champions e Mondiali”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere laLeague con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è ildi ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato”. Khvichaa Fifa.com parla dei suoi sogni, tra i successi che spera di avere a, l’obiettivo di nazionale aie anche il suo vissuto personale: “Diventare padre mi ha cambiato nel profondo”. Prima dei match contro Ucraina e Albania in Nations League,parla del nuovo: “Sono felice – ha detto – di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte.