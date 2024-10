Modena Organ Festival in Duomo. Protagonista Massimo Berzolla (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prenderà il via venerdì 11 ottobre alle 21 la rassegna concertistica nel Duomo di Modena, Organizzata nell’ambito del Modena Organ Festival. Del primo appuntamento (con ingresso libero) sarà Protagonista l’Organista piacentino Massimo Berzolla che eseguirà tre Preludi dalla terza parte del Klavierübung di Bach, la Sonata n° 11 op. 148 di Joseph Gabriel Rheinberger, la Toccata in si minore di Eugène Gigout e due brani di ispirazione sacra di Marco Enrico Bossi, l’Ave Maria e il ’Colloquio con le rondini’ dai ’Tre momenti francescani’. Di grande prestigio il curriculum del musicista, che già in giovanissima età è divenuto Organista titolare della Cattedrale di Piacenza: nel 1995, per un progetto di valorizzazione del Fondo musicale dell’Archivio Capitolare del Duomo, ha quindi costituito la Cappella Musicale ’Maestro Giovanni’. Ilrestodelcarlino.it - Modena Organ Festival in Duomo. Protagonista Massimo Berzolla Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prenderà il via venerdì 11 ottobre alle 21 la rassegna concertistica neldiizzata nell’ambito del. Del primo appuntamento (con ingresso libero) saràl’ista piacentinoche eseguirà tre Preludi dalla terza parte del Klavierübung di Bach, la Sonata n° 11 op. 148 di Joseph Gabriel Rheinberger, la Toccata in si minore di Eugène Gigout e due brani di ispirazione sacra di Marco Enrico Bossi, l’Ave Maria e il ’Colloquio con le rondini’ dai ’Tre momenti francescani’. Di grande prestigio il curriculum del musicista, che già in giovanissima età è divenutoista titolare della Cattedrale di Piacenza: nel 1995, per un progetto di valorizzazione del Fondo musicale dell’Archivio Capitolare del, ha quindi costituito la Cappella Musicale ’Maestro Giovanni’.

