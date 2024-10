Mo: Wsj, dopo uccisione Nasrallah, 'schietta' telefonata Austin-Gallant (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Washington, 9 ott. (Adnkronos) - L'amministrazione americana è frustrata per la mancanza di comunicazione da parte del governo israeliano in merito alla sua pianificata ritorsione contro Teheran per l'attacco missilistico iraniano della scorsa settimana: dopo che Gerusalemme ha colto di sorpresa Washington uccidendo il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah senza alcun coordinamento con la Casa Bianca, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha avuto una telefonata dai toni schietti con il ministro della Difesa Yoav Gallant. La rivelazione è del Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi. "Scusi, cosa ha detto?", avrebbe replicato Austin quando Gallant gli ha parlato dell'operazione. Liberoquotidiano.it - Mo: Wsj, dopo uccisione Nasrallah, 'schietta' telefonata Austin-Gallant Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Washington, 9 ott. (Adnkronos) - L'amministrazione americana è frustrata per la mancanza di comunicazione da parte del governo israeliano in merito alla sua pianificata ritorsione contro Teheran per l'attacco missilistico iraniano della scorsa settimana:che Gerusalemme ha colto di sorpresa Washington uccidendo il leader di Hezbollah Hassansenza alcun coordinamento con la Casa Bianca, il segretario alla Difesa americano Lloydha avuto unadai toni schietti con il ministro della Difesa Yoav. La rivelazione è del Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi. "Scusi, cosa ha detto?", avrebbe replicatoquandogli ha parlato dell'operazione.

