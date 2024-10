Meteo Roma del 09-10-2024 ore 19:15 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Meteo venerdì trovato in ascolto qui le previsioni del tempo al nord al mattino multi addensamento in più sulla Liguria con locali più sereno o poco nuvoloso al pomeriggio ancora locali piogge sul friuli-venezia Giulia mento a partire dal nord ovest piogge sulle Alpi occidentali sulla Liguria al centro tempo instabile durante la giornata con pioggia e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio specie sul versante tirrenico fenomeni più sporadici settore Adriatico entrata tempo in miglioramento con ampie schiarite sul versante Adriatico e del sementi bassi su quello tirrenico al sud Al mattino pioggia e temporali sulla campagna e se tu riuscissi dentali di Molise Sardegna variabilità assoluta sulle altre a pomeriggio ancora acquazzoni temporali sulla campagna e zone interne peninsulare Sicilia occidentali milione serata con ampie schiarite su tutti i settori locali addensamenti ... Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-10-2024 ore 19:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)venerdì trovato in ascolto qui le previsioni del tempo al nord al mattino multi addensamento in più sulla Liguria con locali più sereno o poco nuvoloso al pomeriggio ancora locali piogge sul friuli-venezia Giulia mento a partire dal nord ovest piogge sulle Alpi occidentali sulla Liguria al centro tempo instabile durante la giornata con pioggia e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio specie sul versante tirrenico fenomeni più sporadici settore Adriatico entrata tempo in miglioramento con ampie schiarite sul versante Adriatico e del sementi bassi su quello tirrenico al sud Al mattino pioggia e temporali sulla campagna e se tu riuscissi dentali di Molise Sardegna variabilità assoluta sulle altre a pomeriggio ancora acquazzoni temporali sulla campagna e zone interne peninsulare Sicilia occidentali milione serata con ampie schiarite su tutti i settori locali addensamenti ...

