Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 6-4, 3-2, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra salva 6 palle break e capitalizza alla prima chance!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Altro errore in uscita dal servizio di! 15-30 Stecca il dritto la cinese. Attenzione! 15-15e dritto vincente. 0-15 Super risposta di rovescio del! 2-2 Quattro punti consecutivi!in rimonta un altro game vitale! A-40 Servizio vincente slice!! 40-40 Scappa il drittocinese, menomale! 30-40 Con lo strettino di dritto Jasmine! Quanto corre! 15-40 Brava ancora a spingere la cinese. 15-30 Impressionante dritto in contropiede incrociato del. 0-30 In rete la smorzata di. 0-15 Clamoroso passante in corsa di dritto stretto di. 1-2 Ace (1°). A zero la cinese. 40-0 Con il dritto la cinese. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Brava con il lungoriga di dritto la cinese.