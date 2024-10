Lazio-Napoli, il big match di Coppa Italia all’Olimpico: ecco quando e a che ora si gioca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Lega di Serie A ha ufficializzato la data per la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico di Roma. La Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025: la tanto attesa sfida tra Lazio e Napoli si svolgerà giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match rappresenta un importante confronto tra due delle squadre più prestigiose del campionato Italiano. Il Napoli, allenato da Antonio Conte, sarà ospite della Lazio, guidata da Marco Baroni. Entrambi i team arriveranno all’incontro con l’intenzione di avanzare nella competizione e conquistare un posto nei quarti di finale. Calendario degli Ottavi di Finale Oltre alla sfida Lazio-Napoli, la Lega di Serie A ha reso pubbliche anche le altre partite degli Ottavi di Finale, che si svolgeranno tra il 3 e il 19 dicembre. Napolipiu.com - Lazio-Napoli, il big match di Coppa Italia all’Olimpico: ecco quando e a che ora si gioca Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Lega di Serie A ha ufficializzato la data per la sfida ditraallo Stadio Olimpico di Roma. La Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari degli Ottavi di Finale diFrecciarossa 2024/2025: la tanto attesa sfida trasi svolgerà giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Ilrappresenta un importante confronto tra due delle squadre più prestigiose del campionatono. Il, allenato da Antonio Conte, sarà ospite della, guidata da Marco Baroni. Entrambi i team arriveranno all’incontro con l’intenzione di avanzare nella competizione e conquistare un posto nei quarti di finale. Calendario degli Ottavi di Finale Oltre alla sfida, la Lega di Serie A ha reso pubbliche anche le altre partite degli Ottavi di Finale, che si svolgeranno tra il 3 e il 19 dicembre.

Quando si gioca Lazio-Napoli di Coppa Italia : data e orario del match - Dopo aver superato nei turni precedenti due squadre di Serie B, Modena e Palermo, il Napoli tornerà in campo a fine anno in Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno il prossimo 5 dicembre la Lazio agli ottavi di finale della competizione nazionale. Il match, in gara secca, si giocherà allo... (Today.it)

