La ricetta di Baroni per far volare la Lazio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il segreto di questi primi due mesi di Lazio ha un nome: Marco Baroni. Sbarcato l'8 luglio a Formello tra lo scetticismo generale, come simbolo del presunto ridimensionamento tecnico, l'allenatore toscano sta facendo ricredere i suoi detrattori dopo aver creato un'empatia straordinaria con i giocatori. «Come mai arriva in una grande squadra a 60 anni?», «Non ha mai allenatore squadre che fanno le coppe, avrà difficoltà a gestire il triplo impegno settimanale?», le domande più ricorrenti durante un'estate tormentata dalle cessioni di Felipe, Luis Alberto e Ciro Immobile. Dubbi legittimi, per carità, ma la Lazio sta zittendo le cassandre a forza di gol (21 totali, 14 in campionato e 7 in Europa) e giocate di qualità. Il normalizzatore Baroni è terzo in classifica con poco fumo e tanto arrosto.

