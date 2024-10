Gamberorosso.it - La morte del tarallo napoletano: la protesta (con tanto di bara) dei chioschi chiusi

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel cuore di Napoli si è svolta una singolare: la "del". I gestori deidel lungomare di via Caracciolo,ormai da oltre cinque mesi per presunte irregolarità contestate dal Comune, hanno messo in scena un finto funerale portando in piazza Municipio unacontenente i tradizionali taralli, i celebri biscotti salati napoletani a base di sugna, pepe e mandorle. Un gesto "allegorico" per denunciare la fine di un'antica tradizione e la minaccia alla sussistenza di decine di famiglie, legate da decenni alla gestione dei piccoli. Una tradizione in pericolo Idel lungomare, progettati nel 2004 con l'avallo dell'amministrazione comunale dell'epoca, sono uno dei simboli della città.