La mail del rettore alla comunità | Grave episodio di violenza sessuale

di Laura Valdesi SIENA "Care studentesse, cari studenti, in questi giorni siamo stati informati di un Grave episodio di violenza sessuale che è avvenuto in una delle residenze universitarie della nostra città e che ha coinvolto giovani persone della nostra comunità". Inizia così la mail (il testo completo nell'articolo in basso) scritta dal rettore dell'Ateneo Roberto Di Pietra ed inviata, poco dopo l'ora di pranzo, a studenti, docenti e personale amministrativo dell'Università. A tutta la comunità, insomma. Oggetto: "Recenti episodi di violenza di genere". Se la comunicazione voleva richiamare l'attenzione sul tema, stando al terremoto di domande e reazioni che ha provocato, c'è riuscita.

