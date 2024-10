Davidemaggio.it - La Corrida: arriva il ‘capo popolo’ vip

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Se n’è parlato finora poco ma Ladi Amadeus tornerà con una novità non di poco conto. Sul Nove, il pubblico in studio stabilirà il vincitore di ogni puntata, come accaduto nelle ultime edizioni, mentre per la prima volta un personaggio famoso avrà la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di salvare un concorrente e dargli accesso alla finale. Stando a quanto ci risulta, l’idea di Amadeus sarebbe di avere al suo fianco un personaggio popolare diverso in ogni puntata. Una sorta di capo popolo – che sembra richiamare Tú sí que vales – che alimenti il clima spensierato del programma. Quali saranno i vip de La? Per questo motivo si cercano comici. E il primo pensiero non può che andare a Fiorello. Lo showman vuole stare alla larga della tv ed è allergico alle ospitate e al rischio.