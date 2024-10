Klopp, nuova vita da dirigente: sarà responsabile delle squadre Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – nuova avventura per Jürgen Klopp. L'ex allenatore del Liverpool è stato nominato responsabile del calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso delle bevande energetiche in un post su X. "Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo", ha dichiarato dopo la nomina Klopp. Il 57enne allenatore tedesco ha L'articolo Klopp, nuova vita da dirigente: sarà responsabile delle squadre Red Bull proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –avventura per Jürgen. L'ex allenatore del Liverpool è stato nominatodel calcio globale alla Red, come ha annunciato il colossobevande energetiche in un post su X. "Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo", ha dichiarato dopo la nomina. Il 57enne allenatore tedesco ha L'articolodaRedproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Klopp - nuova vita da dirigente : sarà responsabile delle squadre Red Bull - L'ex Liverpool si occuperà di Lipsia, New York e Salisburgo. L'ex allenatore del Liverpool è stato nominato responsabile del calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso delle bevande energetiche in un post su X. Nel contratto una clausola per liberarsi in caso di chiamata dalla nazionale tedesca Nuova avventura per Jürgen Klopp. (Sbircialanotizia.it)

Klopp - nuova vita da dirigente : sarà responsabile delle squadre Red Bull - Nel contratto una clausola per liberarsi in caso di chiamata dalla nazionale tedesca Nuova avventura per Jürgen Klopp. L'ex Liverpool si occuperà di Lipsia, New York e Salisburgo. L'ex allenatore del Liverpool è stato nominato responsabile del calcio globale alla Red Bull, come ha annunciato il colosso delle bevande energetiche in un post su X. (Sbircialanotizia.it)

Nuova avventura per Klopp : sarà il Global Head of Soccer di Red Bull - Jurgen Klopp ha scelto di cominciare una nuova avventura, questa volta lontano dalla panchina. Non si tratta però un addio definitivo alla panchina: nel suo contratto è infatti presente una clausola che gli consentirà di liberarsi se dovesse riceverà l’offerta di diventare CT della nazionale tedesca. (Sportface.it)