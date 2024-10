Keir Starmer è crollato: il sondaggio choc, chi può prendere il suo posto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dieci, nove, otto, sette, sei Il conto alla rovescia è arrivato quasi a zero. È quello relativo al vantaggio di consensi sui conservatori che il partito laburista britannico ha bruciato dopo soli 100 giorni al governo, da quel 4 luglio scorso in cui trionfò con il 33,7% spedendo i Tories all'opposizione dopo la bellezza di 14 anni. Di quei dieci punti di vantaggio, al primo ministro Keir Starmer e soci ne sarebbe oggi rimasto appena uno. Adirlo è un sondaggio condotto dall'agenzia demoscopica More in Common tra lo scorso 5 e 7 ottobre su un campione di oltre 2.000 britannici. Dalla consultazione, i laburisti sono emersi con il 29% delle preferenze contro il 28% dei loro principali avversari. Liberoquotidiano.it - Keir Starmer è crollato: il sondaggio choc, chi può prendere il suo posto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dieci, nove, otto, sette, sei Il conto alla rovescia è arrivato quasi a zero. È quello relativo al vantaggio di consensi sui conservatori che il partito laburista britannico ha bruciato dopo soli 100 giorni al governo, da quel 4 luglio scorso in cui trionfò con il 33,7% spedendo i Tories all'opposizione dopo la bellezza di 14 anni. Di quei dieci punti di vantaggio, al primo ministroe soci ne sarebbe oggi rimasto appena uno. Adirlo è uncondotto dall'agenzia demoscopica More in Common tra lo scorso 5 e 7 ottobre su un campione di oltre 2.000 britannici. Dalla consultazione, i laburisti sono emersi con il 29% delle preferenze contro il 28% dei loro principali avversari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regno Unito - perché si è dimessa Sue Gray : era capo di gabinetto di Keir Starmer - Articolo completo: Regno Unito, perché si è dimessa Sue Gray: era capo di gabinetto di Keir Starmer dal blog Lettera43 . A sostituire Gray sarà Morgan McSweeney, già consigliere principale del primo ministro e figura chiave nella campagna elettorale del partito laburista. Un chiaro declassamento. ... (Lettera43.it)

Keir Starmer mette un sorriso al progetto per "una Gran Bretagna che appartenga a te" - Restate con me, sarà un percorso travagliato ma alla fine del tunnel ci sarà la luce, e che luce. In crisi di popolarità dopo appena tre mesi a Downing Street, il premier britannico. (Ilfoglio.it)

La premier Meloni incontra il premier inglese Keir Starmer a Villa Pamphilj a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2024 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Roma, nella cornice di Villa Doria Pamphilj, il Primo Ministro inglese Keir Starmer. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Liberoquotidiano.it)

Il premier britannico Keir Starmer incontra Meloni : “Voglio capire come ha fatto l’Italia a ridurre gli sbarchi” - Continua a leggere . Sul tavolo il dossier migranti. Il premier si è detto interessato all'approccio italiano, scatenando le critiche degli stessi laburisti e di alcune ong contrarie ai "piani sull'immigrazione dell'estrema destra italiana". Il primo ministro britannico Keir Stamer è a Roma per ... (Fanpage.it)

Keir Starmer lancia Skills England per restituire "la dignità del lavoro" - È un vecchio sogno: britannici a raccogliere frutta nei campi, britannici in camice verde a operare pazienti. Così ci sarebbe meno bisogno di immigrati, qualificati e non, per sostenere l’economia ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)