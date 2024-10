Juan Jesus trova l'auto scassinata e si sfoga su Instagram: "Fate vomitare" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore del Napoli ha postato il video della vettura completamente a soqquadro. La rabbia su Instagram: "Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Sicurezza zero" Ilgiornale.it - Juan Jesus trova l'auto scassinata e si sfoga su Instagram: "Fate vomitare" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il difensore del Napoli ha postato il video della vettura completamente a soqquadro. La rabbia su: "Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Sicurezza zero"

