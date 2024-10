Bergamonews.it - ITS Nuove Tecnologie della Vita inaugura un corso in Etiopia

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È statoto martedì 8 ottobre, presso la Scuola Italiana di Addis Abeba, il primo perdi formazione realizzato all’estero dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le, con sede a Bergamo e operatività in tutta la Lombardia. Il progetto ha potuto prenderegrazie all’azione sinergica tra Confindustria Bergamo e la Fondazione ITS, con l’interessamento del Ministero dell’istruzione e del merito eRegione Lombardia. Il perprevede la partecipazione di 24 giovani etiopi, che saranno formati su competenze avanzate nella progettazione, gestione, manutenzione e assistenza di impianti complessi nei settori civile e industriale.