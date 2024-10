Investe un cane, perde il controllo della moto e cade sull’asfalto: morto il 45enne Matteo Antonacci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In sella alla sua moto ha investito un cane, poi è caduto violentemente sull'asfalto e per lui non c'è stato nulla da fare. Matteo Antonacci, 45 anni, è morto così nella giornata di ieri, martedì 8 ottobre, ad Apricena, in provincia di Foggia. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 38. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118. Fanpage.it - Investe un cane, perde il controllo della moto e cade sull’asfalto: morto il 45enne Matteo Antonacci Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In sella alla suaha investito un, poi è caduto violentemente sull'asfalto e per lui non c'è stato nulla da fare., 45 anni, ècosì nella giornata di ieri, martedì 8 ottobre, ad Apricena, in provincia di Foggia. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 38. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118.

