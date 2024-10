Insulti a medici e militari al Pronto soccorso. Denunciato un uomo di 49 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Macerata, 9 ottobre 2024 – Denunciato un 49enne pugliese per oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, presentatosi al Pronto soccorso, pretendeva di essere visitato nuovamente dai medici nonostante le cure del giorno precedente. Intervento dei Carabinieri del Nucleo radiomobile, sabato scorso, al Pronto soccorso di Macerata, dopo la segnalazione, da parte degli stessi operatori sanitari, della presenza nella struttura di un uomo in forte stato di agitazione. Il 49enne pugliese pretendeva di essere visitato dai medici una seconda volta, nonostante fosse stato già curato per la stessa patologia il giorno precedente, aggirandosi anche nelle aree con accesso vietato al pubblico e infastidendo medici, infermieri e gli altri pazienti. Ilrestodelcarlino.it - Insulti a medici e militari al Pronto soccorso. Denunciato un uomo di 49 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Macerata, 9 ottobre 2024 –un 49enne pugliese per oltraggio a pubblico ufficiale. L’, presentatosi al, pretendeva di essere visitato nuovamente dainonostante le cure del giorno precedente. Intervento dei Carabinieri del Nucleo radiomobile, sabato scorso, aldi Macerata, dopo la segnalazione, da parte degli stessi operatori sanitari, della presenza nella struttura di unin forte stato di agitazione. Il 49enne pugliese pretendeva di essere visitato daiuna seconda volta, nonostante fosse stato già curato per la stessa patologia il giorno precedente, aggirandosi anche nelle aree con accesso vietato al pubblico e infastidendo, infermieri e gli altri pazienti.

