Inchiesta ultras Inter | attesa per oggi la deposizione di Inzaghi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’allenatore dell’Simonesarà sentito nella giornata didagli investigatori della Squadra Mobile di Milano come teste nell’ambito dell’che ha portato agli arresti di 19 persone nelle curve die Milan. Il tecnico nerazzurro era citato in un’cettazione, risalente al 26 maggio 2023, con Marco Ferdico, esponente di spicco degli ultràisti in cui il capo ultrà lo sollecitava avenire con il presidente Giuseppe Marotta per avere un numero di biglietti maggiore per la finale di Champions di Istanbul del 2023 contro il Manchester City. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza che ha portato agli arresti, la richiesta di Ferdico al mister era stata di questo tenore: “venire con la società, o meglio direttamente con Marotta al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti” per la finale di Champions di Istanbul dello scorso anno.