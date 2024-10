In arrivo l’uragano Kirk, nuovo maltempo sull’Italia: ma nel weekend cambia tutto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione con vento e forti temporali. Da sabato il tempo migliorerà decisamente ed avremo un bel sole quasi ovunque Tregua meteorologica oggi prima dell’arrivo dell’ex-Uragano Kirk. Secondo le previsioni meteo, domani, giovedì 10 ottobre, il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione con vento e forti Sbircialanotizia.it - In arrivo l’uragano Kirk, nuovo maltempo sull’Italia: ma nel weekend cambia tutto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione con vento e forti temporali. Da sabato il tempo migliorerà decisamente ed avremo un bel sole quasi ovunque Tregua meteorologica oggi prima dell’dell’ex-Uragano. Secondo le previsioni meteo, domani, giovedì 10 ottobre, il Centro-Nord sarà nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione con vento e forti

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo - in arrivo l’uragano Kirk : dopo i miglioramenti - torna l’emergenza - Domani, 10 ottobre, è atteso l’arrivo dell’uragano Kirk, che porterà precipitazioni intense, specialmente in Liguria, sulle Alpi e nelle Prealpi, accompagnate da forti raffiche di vento. Nel complesso, il maltempo non ha avuto impatti significativi in queste ore, tranne in alcune regioni ... (Thesocialpost.it)

Maltempo - in arrivo una seconda forte perturbazione : sono i resti dell'uragano Kirk - Dopo la giornata di ieri 8 ottobre che con rovesci abbondanti ha messo a dura prova il territorio Comasco e della Lombardia, oggi la mattinata sarà quasi priva di pioggia ma il maltempo non sarà finito qui. Dall'Atlantico arriveranno a grandi passi i resti dell'ex uragano Kirk, che entro fine... (Quicomo.it)

Piogge torrenziali sull’Italia - in arrivo l’uragano Kirk : meteo oggi e domani - Oltre 200 litri di acqua per metro quadrato al Centro-Nord Italia alle prese con il maltempo da oggi almeno fino a giovedì: prima la pioggia, con allerta meteo in diverse regioni, poi gli effetti dell'uragano Kirk. La prima, che già sta facendo sentire la propria presenza da Milano a […]. In ... (Sbircialanotizia.it)

Scuole chiuse per il maltempo a Genova e Bergamo - attesa per l’arrivo dell’uragano Kirk - Continuando lungo la massa continentale dovrebbe però perdere intensità e scontrarsi con i picchi delle Alpi che terranno relativamente al riparo il Nord Italia e il resto della penisola. Chiusi anche i dehors dei locali e le attività commerciali a rischio allagamento. . Allerta maltempo in ... (Quifinanza.it)