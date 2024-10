Il Nobel per la chimica assegnato a David Baker, Demis Hassabis e John Jumper (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 9 ottobre il premio Nobel per la chimica è stato assegnato per metà allo statunitense David Baker e per l’altra metà al britannico Demis Hassabis e allo statunitense John Jumper per le loro ricerche sulla struttura delle proteine. Leggi Internazionale.it - Il Nobel per la chimica assegnato a David Baker, Demis Hassabis e John Jumper Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 9 ottobre il premioper laè statoper metà allo statunitensee per l’altra metà al britannicoe allo statunitenseper le loro ricerche sulla struttura delle proteine. Leggi

