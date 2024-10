“Guarda, papà ha ucciso mamma”, le figlie della donna uccisa dal marito mostrano il cadavere in videochiamata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono stai i nipotini a mostrarle in videochiamata il cadavere della loro madre sul letto , dicendole: 'papà ha ucciso mamma'; è quanto avrebbe raccontato la cognata di Eleonor - la donna strangolata a San Felice a Cancello - ai carabinieri. La donna avrebbe detto che a casa sua sarebbe arrivato il marito della donna, il 30enne Lulzim Toci, chiedendole di accompagnarlo in ospedale. Lei però si sarebbe Feedpress.me - “Guarda, papà ha ucciso mamma”, le figlie della donna uccisa dal marito mostrano il cadavere in videochiamata Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono stai i nipotini a mostrarle inilloro madre sul letto , dicendole: 'ha'; è quanto avrebbe raccontato la cognata di Eleonor - lastrangolata a San Felice a Cancello - ai carabinieri. Laavrebbe detto che a casa sua sarebbe arrivato il, il 30enne Lulzim Toci, chiedendole di accompagnarlo in ospedale. Lei però si sarebbe

