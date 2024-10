Fregene l’allarme social | Finti carabinieri tentano la truffa

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fiumicino, 9 ottobre 2024 – “Si fingonoper estorcere soldi e oro”: èlanciato suida parte di chi segnala l’aggirarsi di presuntitori a. Le segnalazioni parlano, infatti, tentate truffe nella zona. Sembrerebbe, stando alle segnalazioni, che il modus operandi sia quello di dire che un figlio coinvolto in un incidente, poi i malfattorii colpo: “Entrano in casa travestiti e bloccano telefono e telefonini”, si legge.Quanto scritto suiricorda quanto sia fondamentale prestare la massima attenzione per evitare di finire vittima di raggiri di questo, purtroppo, all’ordine del giorno. Se si sospetta di essere davanti ad una potenziale, importante è avvertire immediatamente le forze dell’ordine.