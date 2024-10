Quotidiano.net - Frana a Gragnano: ecco quali sono le strade colpite e chiuse

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Napoli, 9 ottobre 2024 – Il maltempo ha causato una(Napoli): la stessa zona era già stata colpita da diversi smottamenti durante i nubifragi delle scorse settimane. Questa notte, per via della forte pioggia, acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada statale per Agerola. Non si registrano feriti né danni alle cose, ad eccezione delle suddette strane chestate interrotte. I carabinieri, la Polizia locale e la Protezione civile stanno già lavorando per liberare le carreggiate e per gestire la viabilità: al momento si segnala che l’unica arteria a presentare problematiche è la strada per Agerola, che risulta ancora chiusa.