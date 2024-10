Festival dell’Umano 2024: individuo e società in dialogo a Milano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 12 ottobre 2024, presso la Sala Agnesi in Ripa di Porta Ticinese 113 a Milano, si terrà la quarta edizione del Festival dell'Umano, un evento culturale promosso e organizzato dalla Andrea Pezzi Foundation ETS. Il Festival offre una giornata dedicata all'esplorazione dell'essere umano, della sua identità e del suo rapporto con la Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 12 ottobre, presso la Sala Agnesi in Ripa di Porta Ticinese 113 a, si terrà la quarta edizione deldell'Umano, un evento culturale promosso e organizzato dalla Andrea Pezzi Foundation ETS. Iloffre una giornata dedicata all'esplorazione dell'essere umano, della sua identità e del suo rapporto con la

