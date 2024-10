DIRETTA | Incontro Valditara-sindacati, le considerazioni della Cisl Scuola. SPECIALE con Barbacci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) All'indomani dell'Incontro tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e le forze sindacali, spazio informativo a cura della redazione di Orizzonte Scuola per raccontare quanto è accaduto e quali saranno le ripercussioni nel breve-medio periodo. L'articolo DIRETTA Incontro Valditara-sindacati, le considerazioni della Cisl Scuola. SPECIALE con Barbacci . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) All'indomani dell'tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, e le forze sindacali, spazio informativo a curaredazione di Orizzonteper raccontare quanto è accaduto e quali saranno le ripercussioni nel breve-medio periodo. L'articolo, lecon

Caos graduatorie nei concorsi scuola : Valditara incolpa l’Europa - ma l’Ue smentisce - Così uno dei docenti che il concorso del 2020 l’ha superato – si chiama Alessio Giaccone, docente di Mondovì – ha preso carta e penna e ha scritto alla Commissione Europea per sapere se era vero. Poi è cominciata la stagione delle leggi e leggine per immettere in ruolo precari diventati “storici” perché avevano accumulato tanti anni di lavoro, ma un concorso non l’avevano mai passato. (Ilfattoquotidiano.it)

