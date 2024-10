Quotidiano.net - Deloitte premia 67 eccellenze che guardano all'innovazione

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quasi 70del made in Italy che in un contesto non facile hanno confermato una gestione aziendale virtuosa, ma anche un'attenzione ai nuovi trend tecnologici. Sono le società italiane che nel 2024 si sono aggiudicate il riconoscimento di 'Best Managed Companies' diPrivate, giunto alla settima edizione. Le aziendete sono più numerose in Lombardia (25%), Emilia-Romagna (22%) e Veneto e Piemonte (10%). Quanto ai settori di riferimento, quasi la metà (49%) sono realtà del settore manifatturiero, seguito a distanza dai comparti delle costruzioni, del commercio, del trasporto e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. Circa 3 aziende su 5 sono a conduzione familiare e il 45% ha partecipato al programma ELITE-Gruppo Euronext. Il 13% è partecipata da un fondo di private equity e una su 10 è quotata in Borsa.