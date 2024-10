Anteprima24.it - Contributo agli accertamenti fiscali, Benevento vede triplicare i proventi: “Fatto positivo, lotta all’evasione cardine azione amministrativa”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “La notizia chela città diper la partecipdei Comuniè estremamente positiva. Laa tutte le forme di evasione fiscale è uno dei principidella nostra: l’equità fiscale non è solo unfinanziario, ma unre che convienestessi contribuenti, perché è l’unica leva per diminuire il carico fiscale complessivo”, lo scrive in una nota l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca. “L’incremento, pari a un triplo del precedente importo, delconcesso dal Viminale, per questo fondamentale apporto, mostra l’impegno del Settore nello scovare i furbetti del fisco e produce un vantaggio concreto per le stesse casse comunali”, conclude Serluca.