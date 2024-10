Ciocchetti (FdI): “Rivedere la gestione del Teatro Romano di Ostia Antica” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ostia, 9 ottobre 2024 – “Ho presentato un’interrogazione al Ministro della Cultura e al Ministro dell’Economia e delle Finanze per valutare la possibilità di revocare la gestione del Teatro Antico di Ostia per le stagioni 2024-2027 affidata all’associazione temporanea di imprese ‘Rti Teatro Romano di Ostia Antica’.” Lo dichiara in una nota il deputato Fdi Luciano Ciocchetti. “L’assegnazione, operata dalla Direzione Generale Musei – Parco Archeologico di Ostia Antica, è avvenuta ritenendo la proposta dell’associazione temporanea di imprese ‘Rti Teatro Romano di Ostia Antica’ come la migliore sotto il profilo gestionale e quindi sia dei contenuti artistici che degli attesi ritorni di natura economica che concorrono in percentuale a determinare l’entità del canone concessorio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – “Ho presentato un’interrogazione al Ministro della Cultura e al Ministro dell’Economia e delle Finanze per valutare la possibilità di revocare ladelAntico diper le stagioni 2024-2027 affidata all’associazione temporanea di imprese ‘Rtidi’.” Lo dichiara in una nota il deputato Fdi Luciano. “L’assegnazione, operata dalla Direzione Generale Musei – Parco Archeologico di, è avvenuta ritenendo la proposta dell’associazione temporanea di imprese ‘Rtidi’ come la migliore sotto il profilo gestionale e quindi sia dei contenuti artistici che degli attesi ritorni di natura economica che concorrono in percentuale a determinare l’entità del canone concessorio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro Goldoni - definito il bando per la gestione del bar Caffè Palcoscenico : concessione di nove anni - base d'asta a partire da 506 euro al mese - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La chiusura lo scorso 30 giugno, ultimo giorno di caffè, pranzi e aperitivi al bar Palcoscenico, il locale in via Mayer 59 pertinente al teatro Goldioni al piano terra dell'edificio storico che un tempo ospitava la caserma Rimediotti dei vigili del... (Livornotoday.it)

Bar del Teatro Regio : affidata la gestione - La gestione del bar del Teatro Regio di Parma è stata affidata all'azienda Coffee Break di Castell'Arquato, in provincia di Piacenza per un periodo di otto anni, come previsto dal bando. Entro il 5 agosto, il termine massimo fissato in sede di bando, era arrivata una sola offerta. La procedura... (Parmatoday.it)

"Il Teatro Petrella per noi è un gioiello" : restano pochi giorni per partecipare al bando per la gestione - Si avvicina la scadenza di presentazione delle offerte inerente la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle attività teatrali da svolgersi al teatro "E. Petrella" di Longiano. La proroga stabilita infatti vede il termine ultimo di presentazione delle domande per le ore... (Cesenatoday.it)