“C’è una cosa che dovete sapere”. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, polemiche dopo l’incontro al GF (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa puntata del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena, ma quello che ha stupito il pubblico è stata la confessione choc di Enzo Paolo Turchi, che nella tarda serata della diretta è stato raggiunto in casa dalla moglie Carmen Russo, madre della figlia Maria. La coppia, una delle più amate e longeve del mondo dello spettacolo, si sono conosciuti nel 1983 durante la trasmissione Drive e sono sposati dal 1987. Nel 2013 Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono diventati genitori di Maria. I due ballerini non hanno mai fatto mistero del loro grande desiderio di avere un figlio in età adulta e sono ricorsi alla fecondazione assistita e nel 2015, proprio su richiesta della figlia, i due sono convolati a nozze una seconda volta. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa puntata del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena, ma quello che ha stupito il pubblico è stata la confessione choc di, che nella tarda serata della diretta è stato raggiunto in casa dalla moglie, madre della figlia Maria. La coppia, una delle più amate e longeve del mondo dello spettacolo, si sono conosciuti nel 1983 durante la trasmissione Drive e sono sposati dal 1987. Nel 2013sono diventati genitori di Maria. I due ballerini non hanno mai fatto mistero del loro grande desiderio di avere un figlio in età adulta e sono ricorsi alla fecondazione assistita e nel 2015, proprio su richiesta della figlia, i due sono convolati a nozze una seconda volta.

