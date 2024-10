Casa, né stangate né “vendette”: cos’ha detto davvero Giorgetti. E perché la sinistra farebbe meglio a tacere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allarme, gridano a sinistra, il governo vuole aumentare le tasse sulla Casa. E niente meno, denuncia Repubblica, “Giorgetti si vendica del superbonus”. A leggere certi commenti e certe cronache del giorno dopo su un passaggio della relazione sul Piano strutturale di bilancio che il ministro dell’Economia ha reso ieri davanti alle Commissioni Bilancio riunite c’è da saltare sulla sedia. E da domandarsi se il titolare di via XX Settembre sia impazzito o se, piuttosto, non ci si trovi di fronte a una nuova operazione di distorsione della realtà, simile per esempio a quella di pochi giorni fa sulla questione delle accise. La risposta sta nella lettura testuale delle parole di Giorgetti, il quale per altro ha ribadito anche al consiglio federale della Lega di oggi che “sulla Casa non ci sarà alcuna stangata”. Secoloditalia.it - Casa, né stangate né “vendette”: cos’ha detto davvero Giorgetti. E perché la sinistra farebbe meglio a tacere Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allarme, gridano a, il governo vuole aumentare le tasse sulla. E niente meno, denuncia Repubblica, “si vendica del superbonus”. A leggere certi commenti e certe cronache del giorno dopo su un passaggio della relazione sul Piano strutturale di bilancio che il ministro dell’Economia ha reso ieri davanti alle Commissioni Bilancio riunite c’è da saltare sulla sedia. E da domandarsi se il titolare di via XX Settembre sia impazzito o se, piuttosto, non ci si trovi di fronte a una nuova operazione di distorsione della realtà, simile per esempio a quella di pochi giorni fa sulla questione delle accise. La risposta sta nella lettura testuale delle parole di, il quale per altro ha ribadito anche al consiglio federale della Lega di oggi che “sullanon ci sarà alcuna stangata”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quartiere Novello - Pestelli (FdI) : "Un flop da 50 milioni - la sinistra spieghi come affrontare l'emergenza casa" - “Sono passati oltre dieci anni e del quartiere Novello ancora non c’è traccia. Comune e Regione hanno speso milioni di euro ma i cittadini che aspettavano un alloggio non hanno ancora risposte. È questa l’idea che il Pd ha di politica abitativa?”. Luca Pestelli, candidato per Fratelli d’Italia... (Cesenatoday.it)

A Roma un assessore Verdi e Sinistra è un occupante abusivo di una casa dell’Inps - La guerra nel campo largo che fu, con il contrasto evidente tra 5Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra da un lato e Italia Viva dall’altro vive singolari episodi in tutta Italia. Episodi locali ma che poi tanto locali e minori non sono proprio, visto che questa volta riguardano Roma, la Capitale. . “L’emergenza abitativa è uno […] The post A Roma un assessore Verdi e Sinistra è un occupante ... (Lidentita.it)

Kamala Harris pistolera sconvolge la sinistra : “Se un intruso entra in casa mia gli sparo” (video) - Ma il mio staff se ne occuperà più tardi”, ha aggiunto Harris, ridendo. L'articolo Kamala Harris pistolera sconvolge la sinistra: “Se un intruso entra in casa mia gli sparo” (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Kamala Harris ha risposto alla giornalista intervendo sulla crescente preoccupazione per la violenza politica dopo il secondo attentato contro il suo avversario alle ... (Secoloditalia.it)