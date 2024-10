Bergamonews.it - Breve tregua dal maltempo, ma in serata nuovo peggioramento

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)fase di tempo stabile quest’oggi sulla nostra regione, ma da ovest è già in arrivo una nuova perturbazione che tra stasera e domani porterà undel tempo. Nei giorni a seguire e nel corso del fine settimana tempo più stabile per la graduale rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale, con temperature sempre in linea con le medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 9 ottobre 2024Tempo Previsto: In mattinata presenza di nebbie o nubi basse in pianura in graduale dissolvimento, poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio parzialmente nuvoloso ma con rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest. Tra tardo pomeriggio e sera cielo molto nuvoloso con piogge diffuse sui rilievi e in maniera più sparsa anche sui settori di pianura.