Beccato con la droga davanti alla discoteca: arrestato salernitano in Umbria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone (tra cui un salernitano), accusate di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella notte tra sabato e domenica scorsi i militari hanno controllato i Salernotoday.it - Beccato con la droga davanti alla discoteca: arrestato salernitano in Umbria Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hannoin flagranza di reato quattro persone (tra cui un), accusate di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella notte tra sabato e domenica scorsi i militari hanno controllato i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato pusher nel Salernitano - L’uomo è stato bloccato a Casal Velino, dai carabinieri della Stazione di Acquavella, Castelnuovo Vallo Scalo e Marina di Ascea, con la collaborazione del Nucleo cinofili di Sarno. it. . Tempo di lettura: < 1 minuto Un 47enne di Agropoli è stato arrestato in flagranza per detenzione a fini di ... (Anteprima24.it)

Nasconde droga in casa - arrestato nel Salernitano - Tempo di lettura: < 1 minutoAgenti del commissariato di Polizia di Battipaglia (Salerno) hanno arrestato un uomo di 60 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. . it. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una perquisizione ... (Anteprima24.it)

Spaccia stupefacenti - giovane arrestato nel Salernitano - it. Il giovane è stato trovato con circa 9 grammi di crack e 4,2 grammi di hashish, suddiviso in 49 involucri, la somma in contanti di 270 euro, ritenuto dai militari verosimile provento dell’attività illecita, nonché un coltello intriso di sostanza stupefacente. L’indagato si trova agli arresti ... (Anteprima24.it)

In possesso di droga - arrestato nel Salernitano - it. Tempo di lettura: < 1 minutoA Minori (Salerno), i carabinieri della stazione di Maiori hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo che, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso ... (Anteprima24.it)

Minaccia la madre - arrestato dai carabinieri nel Salernitano - it. Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato a Nocera Inferiore un 19enne del luogo per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’arrestato è stato condotto nel il carcere di Salerno in attesa dell’udienza di convalida. . I fatti risalgono alla sera di martedì. Il ragazzo ... (Anteprima24.it)