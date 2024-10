Avellino Basket, la carica di Lewis: “Trasformiamo le sconfitte in vittorie” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la sconfitta arrivata contro Pesaro, l’Avellino Basket ha ripreso la preparazione. Sabato sera (ore 20:30) il roster di coach Alessandro Crotti sarà di scena sui legni di casa del Pala del Mauro contro Vigevano, match anticipato dopo la richiesta avanzata da entrambe le società. Il tutto visto che mercoledì prossimo è in agenda un nuovo impegno infrasettimanale contro Piacenza. Nell’ultimo match, Avellino ha dovuto fare i conti con le assenze per infortunio di Bortolin e Sabatino, entrambi saranno valutati in settimana. “E’ stato tutto perfetto finora, è andato tutto liscio, ma soprattutto sono molto emozionato per questa nuova annata – dice, Jaren Michael Lewis ala dell’Avellino Basket – Abbiamo iniziato la stagione con una grande vittoria a Brindisi poi ci sono state due gare dure. Anteprima24.it - Avellino Basket, la carica di Lewis: “Trasformiamo le sconfitte in vittorie” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la sconfitta arrivata contro Pesaro, l’ha ripreso la preparazione. Sabato sera (ore 20:30) il roster di coach Alessandro Crotti sarà di scena sui legni di casa del Pala del Mauro contro Vigevano, match anticipato dopo la richiesta avanzata da entrambe le società. Il tutto visto che mercoledì prossimo è in agenda un nuovo impegno infrasettimanale contro Piacenza. Nell’ultimo match,ha dovuto fare i conti con le assenze per infortunio di Bortolin e Sabatino, entrambi saranno valutati in settimana. “E’ stato tutto perfetto finora, è andato tutto liscio, ma soprattutto sono molto emozionato per questa nuova annata – dice, Jaren Michaelala dell’– Abbiamo iniziato la stagione con una grande vittoria a Brindisi poi ci sono state due gare dure.

