Ascoli ora dimenticare il ko interno Di Carlo al lavoro in vista di Terni

L'Ascoli di Mimmo Di Carlo si rimette all'opera per dimenticare il ko interno col Pescara e focalizzarsi sul prossimo impegno in programma che domenica sera (avvio alle 20.45) vedrà i bianconeri di scena al Liberati contro la Ternana. Ieri pomeriggio la squadra è tornata a lavorare al Picchio Village sotto le direttive del nuovo tecnico che stavolta avrà a disposizione un'intera settimana di allenamenti per iniziare a dare una propria e vera impronta dal punto di vista del gioco che il gruppo sarà chiamato ad esprimere in campo. Soprattutto in relazione alla mentalità e ad alcuni concetti che chiaramente era impossibile infondere nei giocatori in soltanto due giorni di preparazione. Tra le dovute correzioni da apportare nel più breve tempo possibile, ci sarà sicuramente da invertire il trend legato ai gol incassati che ora iniziano a diventare un po' eccessivi.

