Amanda Lecciso ha una strategia al GF? C’entra Lorenzo: lo sfogo di lei (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il clima all’interno della casa del Grande Fratello è piuttosto teso tra alcuni concorrenti. A non andare molto d’accordo sono, soprattutto, Helena Prestes e Amanda Lecciso La modella, dopo la scorsa puntata del GF, ha sbottato contro la coinquilina accusandola di essere una pettegola e una stratega. Le due hanno avuto una discussione molto accesa, al termine della quale hanno deciso di non rivolgersi più la parola. Dopo un po’ di tempo, poi, la sorella della nota showgirl ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo con Lorenzo Spolverato, dato che è stato chiamato in causa anche lui. Il confronto tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato dopo le accuse di Helena al GF Amanda Lecciso è stata accusata da Helena Prestes di adoperare una strategia ben precisa all’interno della casa del GF. Tutto.tv - Amanda Lecciso ha una strategia al GF? C’entra Lorenzo: lo sfogo di lei Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il clima all’interno della casa del Grande Fratello è piuttosto teso tra alcuni concorrenti. A non andare molto d’accordo sono, soprattutto, Helena Prestes eLa modella, dopo la scorsa puntata del GF, ha sbottato contro la coinquilina accusandola di essere una pettegola e una stratega. Le due hanno avuto una discussione molto accesa, al termine della quale hanno deciso di non rivolgersi più la parola. Dopo un po’ di tempo, poi, la sorella della nota showgirl ha deciso di lasciarsi andare ad unoconSpolverato, dato che è stato chiamato in causa anche lui. Il confronto traSpolverato dopo le accuse di Helena al GFè stata accusata da Helena Prestes di adoperare unaben precisa all’interno della casa del GF.

