Lettera43.it - Whitney Houston, morta la mamma Cissy: aveva 91 anni

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), nota cantante gospel e madre di, èall’età di 91nella sua casa di Newark, nel New Jersey. Lo ha annunciato la famiglia, citando complicazioni dovute all’Alzheimer. «Abbiamo perso la nostra matriarca», ha dichiarato la nuora Pat. «Figura forte e imponente delle nostre vite, era una donna di profonda fede e devozione. Il suo contributo alla musica inoltre non ha eguali. Siamo grati che Dio ci abbia consentito di trascorrere tanticon lei». Vincitrice di due Grammy Awards nel 1996 e 1998, è stata corista per diverse star tra cui Elvis Presley, Aretha Franklin e Jimi Hendrix. «Possa riposare in pace accanto a, alla nipote Bobbi Kristina (nel 2015, tredopo la madre, ndr.) e ad altri membri dell’amata famiglia». Together again Rest in peacepic.twitter.