VIDEO | Ponti sicuri, "operazione" Flaminia: ecco come viene testata la solidità dei viadotti

Nell'ambito dei controlli periodici che Anas esegue su tutti i Ponti e viadotti della rete stradale in gestione, nei giorni scorsi una squadra di tecnici specializzati ha eseguito delle verifiche approfondite su uno dei Ponti ad arco della strada statale 3 "Flaminia", nel comune di Spoleto

