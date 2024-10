Quotidiano.net - Usa: uragano Milton, sindaca di Tampa, chi non evacua muore

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladiha avvertito i residenti che se decideranno di rimanere nelle zone dizione quando l'arriverà moriranno. "Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree dizione, morirete", ha detto Jane Castor alla Cnn. La contea di Hillsborough, dove si trova, ha emesso ordini dizione obbligatori per i residenti delle zone A e B e per chi vive in case mobili. L'Helene è stato un "campanello d'allarme", ha affermato Castor, sottolineando che la potenziale minaccia dell'è "letteralmente catastrofica".si è rafforzato ieri a categoria 5 (la più alta, con venti fino a 248 km orari) e dovrebbe toccare terra domani nell'area diBay.