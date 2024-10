Ungheria, Salis: “Per Orban sarei criminale, condanna prima del processo” (Di martedì 8 ottobre 2024) L’europarlamentare di Sinistra Italiana (The Left), Ilaria Salis, in conferenza stampa con i co-presidenti di The Left al Parlamento europeo a Strasburgo, è tornata a parlare della sua detenzione in Ungheria: “Ho conosciuto l’Ungheria dal suo lato peggiore da dentro un carcere. Sono stata sottoposta a un processo politico, con una sentenza già scritta, prima ancora che dai giudici ma da numerosi esponenti del governo ungherese. Non ultimo il presidente Orban, quando un mese fa è venuto in visita in Italia mi ha dipinto pubblicamente come una criminale, come se fossi realmente colpevole di quei reati di cui mi hanno accusato senza che ci fosse nessun tipo di sentenza”. “Io oggi appunto sono qui grazie alla solidarietà di decine di migliaia di cittadini antifascisti, ma la vicenda del processo contro gli antifascisti in Ungheria non è ancora conclusa”, ha aggiunto. Lapresse.it - Ungheria, Salis: “Per Orban sarei criminale, condanna prima del processo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’europarlamentare di Sinistra Italiana (The Left), Ilaria, in conferenza stampa con i co-presidenti di The Left al Parlamento europeo a Strasburgo, è tornata a parlare della sua detenzione in: “Ho conosciuto l’dal suo lato peggiore da dentro un carcere. Sono stata sottoposta a unpolitico, con una sentenza già scritta,ancora che dai giudici ma da numerosi esponenti del governo ungherese. Non ultimo il presidente, quando un mese fa è venuto in visita in Italia mi ha dipinto pubblicamente come una, come se fossi realmente colpevole di quei reati di cui mi hanno accusato senza che ci fosse nessun tipo di sentenza”. “Io oggi appunto sono qui grazie alla solidarietà di decine di migliaia di cittadini antifascisti, ma la vicenda delcontro gli antifascisti innon è ancora conclusa”, ha aggiunto.

