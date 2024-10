Un anno dopo il decreto Caivano (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Quasi un anno dopo l’approvazione del decreto Caivano, si può iniziare a trarre qualche considerazione. È arrivato il momento di un primo bilancio, insomma. Quotidiano.net - Un anno dopo il decreto Caivano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Quasi unl’approvazione del, si può iniziare a trarre qualche considerazione. È arrivato il momento di un primo bilancio, insomma.

Gaza City dopo un anno di guerra : strade distrutte e città irriconoscibile dopo mesi di bombardamenti - 200 persone e rapendone oltre 250. Ora, quando cammino per le strade, non la riconosco più – dice un abitante di Gaza City – anche l’aspetto delle persone è cambiato per la perdita di peso e del cambiamento del colore della pelle”. Gaza City, 7 ott. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo ... (Iodonna.it)

Dopo aver ricevuto il premio "Atleta dell'Anno" - Brayan chiude 9° il Campionato Italiano Fidal Junior - Giovedì sera il riminese Brayan Schiaratura è stato insignito del Premio Sportivo “Atleta dell'Anno” di Rimini e domenica ha confermato ancora una volta il suo valore nella Rassegna Tricolore di corsa su strada siglando il suo nuovo limite personale sulla distanza in 31’34” con un progresso di... (Riminitoday.it)

7 ottobre - un anno dopo – La guerra senza limiti in Medio Oriente e le sue lezioni. Parla il generale Capitini - La guerra in Medio Oriente, da Gaza estesasi alla regione, infuria da un anno e gli scenari militari che la contraddistinguono sono complessi. A un anno dai massacri del 7 ottobre 2023, il conflitto tra Israele e Hamas è deragliato in una colluttazione generalizzata che rende una polveriera la ... (It.insideover.com)