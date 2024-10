Tre Valli Varesine femminile 2024, la francese Kerbaol vince sotto il diluvio. Seconda Silvia Persico (Di martedì 8 ottobre 2024) In una Tre Valli Varesine sotto l’acqua è la francese Cedric Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team) a trionfare sul traguardo di Varese, centrando l’ottava vittoria della carriera. Una corsa resa durissima anche dall’acquazzone che non ha mai abbandonato le atlete fin dal primo chilometro e che ha portato anche gli organizzatori a diminuire di un giro il percorso. Un successo comunque bellissimo per la transalpina, che è arrivata in solitaria a Varese dopo una splendida azione nel finale. Seconda posizione a venti secondi per l’azzurra Silvia Persico (UAE Team ADQ), sicuramente tra le principali protagoniste di giornata, che ha battuto nella volata per le altre due posizioni sul podio la tedesca Liane Lippert (Movistar). Quarta posizione per un’altra azzurra, Eleonora Camilla Gasparrini, che ha vinto lo sprint delle altre inseguitrici arrivate a 40 secondi dalla vincitrice. Oasport.it - Tre Valli Varesine femminile 2024, la francese Kerbaol vince sotto il diluvio. Seconda Silvia Persico Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In una Trel’acqua è laCedric(CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team) a trionfare sul traguardo di Varese, centrando l’ottava vittoria della carriera. Una corsa resa durissima anche dall’acquazzone che non ha mai abbandonato le atlete fin dal primo chilometro e che ha portato anche gli organizzatori a diminuire di un giro il percorso. Un successo comunque bellissimo per la transalpina, che è arrivata in solitaria a Varese dopo una splendida azione nel finale.posizione a venti secondi per l’azzurra(UAE Team ADQ), sicuramente tra le principali protagoniste di giornata, che ha battuto nella volata per le altre due posizioni sul podio la tedesca Liane Lippert (Movistar). Quarta posizione per un’altra azzurra, Eleonora Camilla Gasparrini, che ha vinto lo sprint delle altre inseguitrici arrivate a 40 secondi dalla vincitrice.

