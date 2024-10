Nerdpool.it - TOPOLINO – Sul numero 3594 una nuova indagine per il commissario Topalbano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Topolinia si tinge di giallo! Su– in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 9 ottobre – tornano le storie di Salvo, ispirate alMontalbano, iconico personaggio letterario nato dalla penna di Andrea Camilleri. A distanza di sette anni dall’ultima avventura, il burberodi polizia siciliano riappare sulle pagine del settimanale con l’avvincente gialloe il ferro di Orlando, scritto da Francesco Artibani e disegnato da Giampaolo Soldati. Le indagini, questa volta, partono da Topolinia., infatti, non sarà solo: per risolvere il mistero del “ferro di Orlando” potrà contare sia sul prezioso aiuto die della polizia topolinese, sia sulla collaborazione a distanza della sua squadra. Al centro della storia, il teatro.