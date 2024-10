Tiscali Mail non consegna la posta da due giorni. Nessun chiarimento agli utenti infuriati, ma Tiscali sta ripristinando (Di martedì 8 ottobre 2024) I messaggi spediti verso Tiscali Mail non stanno arrivando ai destinatari. La società non sta comunicando il problema ai suoi clienti, e le lamentele sui social sono in aumento Dday.it - Tiscali Mail non consegna la posta da due giorni. Nessun chiarimento agli utenti infuriati, ma Tiscali sta ripristinando Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I messaggi spediti versonon stanno arrivando ai destinatari. La società non sta comunicando il problema ai suoi clienti, e le lamentele sui social sono in aumento

Tiscali Mail non consegna la posta da due giorni. Nessun chiarimento agli utenti infuriati - I messaggi spediti verso Tiscali Mail non stanno arrivando ai destinatari. La società non sta comunicando il problema ai suoi clienti, e le lamentele sui social sono in aumento... Leggi tutto . (Dday.it)