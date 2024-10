Quifinanza.it - Tfs dipendenti pubblici, con il differimento del pagamento in fumo migliaia di euro

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Tfs deiviene pagato almeno dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma i sindacati denunciano da tempo pagamenti che possono andare dai 2 ai 7 anni, in caso di pensione anticipata. In totale, in Italia, si contano oltre 1 milione e 600.000 ex lavoratoriil cui diritto alla liquidazione del Tfs continua a venire posticipato. Una simulazione dei sindacati Cgil nazionale, Fp, Flc e Spi evidenzia come ildeldel Trattamento di fine servizio possa portare a un danno economico pari a decine didi. Sindacati contro ildel Tfs “Ildeldel Trattamento di fine servizio (Tfs) e del Trattamento di fine rapporto (Tfr) ha causato e continua a causare aipesanti perdite economiche, che complessivamente possono arrivare a cifre che vanno dai 17.000 ai 41.000