Sydney Sweeney e Amanda Seyfried protagoniste di The Housemaid di Paul Feig (Di martedì 8 ottobre 2024) La Lionsgate ha acquisito il film di Paul Feig The Housemaid, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried saranno le protagoniste. La Lionsgate ha acquisito il film di Paul Feig The Housemaid, con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried come protagoniste del thriller. La sceneggiatura è di Rebecca Sonnenshine, basata sul romanzo bestseller di Freida McFadden. Nel film Sweeney interpreterà Millie, una giovane donna in difficoltà che si sente sollevata dall'idea di ricominciare da capo come domestica di Nina (Seyfried) e Andrew, una coppia benestante e di alto livello. Ben presto scopre che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi. Il materiale di partenza, che ha trasformato la McFadden in un'autrice di successo, è stato nella lista dei bestseller

