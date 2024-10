Supercoppa Italiana, ufficiali le date: ecco quando si gioca Juventus-Milan (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono state rese note le date ufficiali della prossima edizione della Supercoppa Italiana: il Milan farà il suo esordio contro la Juventus Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, ufficiali le date: ecco quando si gioca Juventus-Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono state rese note ledella prossima edizione della: ilfarà il suo esordio contro la

Supercoppa Italiana - scherzo del destino : di mezzo ancora Inter-Bologna! - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Supercoppa Italiana, scherzo del destino: di mezzo ancora Inter-Bologna!) © Inter-News. Fu ... (Inter-news.it)

Supercoppa Italiana 2024/2025 - ecco dove si giocherà e quando - L’ultimo atto si disputerà nella Kingdom Arena. La prima Semifinale sarà Inter-Atalanta (giovedì 2 gennaio 2025), la seconda Juventus-Milan (venerdì 3 gennaio 2025). La prossima edizione della competizione sarà la 37esima, e si svolgerà con la formula a quattro squadre che ha esordito nel gennaio ... (Lettera43.it)

La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita : quando gioca la Juventus e dove vederla in tv - . Ora è ufficiale: la Supercoppa Italiana si giocherà dal 2 al 6 gennaio 2025 a Riyadh, in Arabia Saudita. A disputarsi la coppa anche la Juventus, vincitrice dell'ultima Coppa Italia nella finale dello "show" di Max Allegri. . La 37esima edizione si disputerà con la formula a quattro ... (Torinotoday.it)